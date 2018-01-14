Протести в Ірані: загинули 25 людей, за ґратами - 465 учасників акцій

3417 переглядів
Неділя, 14 січня 2018, 20:12

В Ірані внаслідок антиурядових протестів, які почалися 28 грудня, загинули щонайменше 25 людей, понад 460 осіб ще лишаються за ґратами.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на дані судових інстанцій Ірану. 

Про загибель 25 осіб під час демонстрацій повідомив представник судової влади Голамхосейн Мохсені Еджегі. 

Прокурор Тегерана заявив, що за останні дні 440 "арештованих бунтівників" були звільнені з місць тримання під вартою лише у Тегерані, у столиці затриманими лишаються ще 55 осіб.

Раніше заступник глави МЗС Ірану Махмуд Садегі заявив, що загалом було заарештовано понад 3700 людей, які протестували через економічні проблеми та владну корупцію в Ірані.

Теми: Іран акції мітинги
powered by lun.ua
По темі
Затонув іранський танкер, який горів біля узбережжя Китаю понад тиждень 14 січня 2018, 15:19
У Китаї повідомили про загрозу вибуху танкера, який горить біля узбережжя 8 січня 2018, 14:25
Іран заборонив викладати англійську мову в початковій школі 7 січня 2018, 23:43
Усі новини
Головні новини
Горбатюк: ГПУ не може розслідувати "витік" документів Al Jazeera
Тука: Підрахувати реальну суму збитків через війну на Донбасі неможливо
Кір в Україні: Одеса запровадить онлайн-навчання тих, хто не має щеплення
Данилюк каже, що США готові допомогти Україні створити Службу фінрозслідувань
Усі новини
Фотопроект

36 нелегальних фото з Північної Кореї, влада не хоче таке показувати світу

тест

Скільки років ви проживете за нинішнього способу життя? ТЕСТ

Bla Bla Bar

Дмитро Борисов про улюблені київські заклади