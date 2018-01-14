ДержНС: Кількість загиблих у пожежах з початку року зросла майже вдвічі

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Неділя, 14 січня 2018, 23:11

Кількість загиблих у пожежах людей з початку 2018 року зросла до 95 осіб, кількість травмованих - до 50.

Про це 14 січня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Показник кількості загиблих і травмованих у побутових пожежах з початку року становить уже 95 і 50 осіб відповідно", - йдеться у повідомленні.

За даними ДержНС, найчастіше пожежі виникають під час опалювального сезону у житлових секторах внаслідок необережного поводження з пічним опаленням, через несправність побутових приладів і перевантаження електромережі.

Раніше у ДержНС повідомляли, що у пожежах за перший тиждень  нового року загинули 58 осіб.

Теми: надзвичайна подія ДСНС
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