В РФ "підчистили" Вікіпедію, щоб повідомляти про "перемогу Путіна на виборах-2018"

Google видавав інформацію про перемогу Володимира Путіна на виборах президента Росії 2018 року, тому що хтось із користувачів відредагував статтю у Вікіпедії про вибори.

Про це повідомив виконавчий директор російського відділення Вікімедіа (забезпечує підтримку Вікіпедії) Станіслав Козловський, пише РБК.

"Невідомий дописав прізвище Путіна у преамбулу статті про вибори, після чого пошуковик індексував її і відображував у видачі новий варіант тексту", - пояснив він.

Козловський додав, що досить швидко помилку було виправлено, і тепер у Google і у Вікіпедії немає згадки про те, що Путін "переміг на виборах президента у 2018 році".

Раніше у пошуковику Google на запит про вибори 2018 року з'являвся довідковий блок, в якому говорилося, що переможцем став Путін.

Цю інформацію розтиражували провідні росЗМІ - "Інтерфакс", "ТАСС" та ін.

Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Участь в них планують взяти діючий президент Володимир Путін, журналіст і ведуча Ксенія Собчак, представник КПРФ Павло Грудінін, бізнесмен, якого підозрюють у шахрайстві Сергій Полонський, журналіст Олег Лур'є.

Про намір брати участь у виборах оголошували співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський і дві телеведучі - Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова. Головний комуніст Росії Геннадій Зюганов від участі у виборах відмовився.

24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії також і опозиціонера Олексія Навального.

ЦВК ухвалила рішення "відмовити у реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Навального і його уповноважених представників, в зв'язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права". У відповідь Навальний закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018 в РФ.

6 січня Верховний суд РФ відмовив Навальному, який подав скаргу з проханням скасувати рішення суду першої інстанції і зобов'язати ЦВК зареєструвати його кандидатом у президенти.