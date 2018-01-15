Найцікавіше: 2002. Ржавський створив клон "Нашої України" – блок "За Ющенка!" 2008. Путін заблокував План дій щодо членства в НАТО для України 2010. Партія регіонів почала скуповувати депутатські "тушки" 2014. Окружний адмінсуд заборонив акції протесту в Києві

2001, понеділок

– У Генпрокуратурі віце-прем'єру Юлії Тимошенко пред'явили обвинувачення у контрабанді та взяли з неї підписку про невиїзд.

2002, вівторок

– Лідер Всеукраїнського об'єднання "Єдина родина" Олександр Ржавський провів міжпартійний з'їзд блоку "За Ющенка!", який своїм першим номером визначив лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка.

– Політрада блоку "Наша Україна" затвердила передвиборчий список коаліції. До першої п'ятірки увійшли: лідер блоку Віктор Ющенко, голова Федерації профспілок України Олександр Стоян, голова Народного руху України Геннадій Удовенко, голова Українського народного руху Юрій Костенко та голова партії "Реформи і порядок" Віктор Пинзеник.

2003, середа

– Кабмін затвердив тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем проживання замість інституту прописки.

2004, четвер

– Голова ВР Володимир Литвин достроково закрив 4 сесію 4 скликання, бо трибуну і президію парламенту заблокувала опозиція, яка вимагала визнати нелегітимним голосування руками 24 грудня 2003 року за проект змін до Конституції від Медведчука-Симоненка.

2005, субота

– Юлія Тимошенко заявила про свою домовленість з Віктором Ющенком, що той як президент внесе саме її кандидатуру на посаду прем’єра.

"Дивно, чому обговорюють кандидатів у прем’єри… Ми рухаємося до Європи, і я не знаю європейських країн, де порушують коаліційні угоди", – сказала Тимошенко.

2007, понеділок

– Прем’єр Віктор Янукович звернувся до Генпрокуратури з проханням вжити заходів у зв’язку з діями Бориса Тарасюка, який продовжує виконувати повноваження міністра закордонних справ попри те, що його звільнила Верховна Рада.

2008, вівторок

– Президент Віктор Ющенко, прем’єр Юлія Тимошенко та спікер ВР Арсеній Яценюк заявили, що Україна зацікавлена у приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це йдеться в листі керівництва України до генсека НАТО Яапа де Хооп Схеффера.

"Розраховуємо на те, що рівень готовності нашої держави до нових зобов'язань стане основою для позитивної відповіді під час наступного саміту Україна – НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року", – підкреслюється в листі.

На цьому саміті питання про приєднання до ПДЧ України та Грузії було заблоковано деякими членами Альянсу з подачі президента Росії Володимира Путіна.

2009, четвер

– Україна запропонувала Росії кілька видів розрахунків ціни на газ, яка коливається від 192,6 до 218,8 доларів за тисячу кубометрів.

Натомість президент Росії Дмитро Медведєв запросив президента України Віктора Ющенка взяти участь у Московській міжнародній конференції щодо забезпечення доставки російського газу в Європу.

Запрошення він озвучив у телефонній розмові з Ющенком, яка відбулася з ініціативи української сторони.

2010, п'ятниця

– Президент Віктор Ющенко заявив, що він не політик, а "державник", який виконує свою місію. Про це він сказав, презентуючи книгу своїх найкращих промов як глави держави.

– Бютівець Андрій Кожем'якін заявив про спроби Партії регіонів щодо підкупу депутатів його фракції для створення нової коаліції. За його словами, йдеться про підкуп 4-5 депутатів від БЮТ.

11 березня 2010 року сформовано коаліцію депутатських фракцій "Стабільність і реформи", яка відправила у відставку прем'єра Юлію Тимошенка та призначила на її місце Миколу Азарова.

ЗМІ охрестили нове парламентське утворення "коаліцією тушок", адже туди перебігли 7 депутатів від БЮТ та 6 від НУНС.

2013, вівторок

– Апеляційний суд Києва залишив чинним вирок екс-голові Державної комісії з регулювання фінансових послуг Василю Волзі, засудженому до 5 років позбавлення волі.

– Президент Віктор Янукович стверджує, що пріоритетом є поглиблення відносин з Євросоюзом, однак заяви його чиновників натякають на поворот у бік Росії. Про це написав екс-посол США в Україні Стівен Пайфер у своїй статті в Financial Times.

"Янукович кокетує, натякаючи на вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, щоб змусити Захід ігнорувати занепад демократії в Україні", – стверджує він.

2014, середа

– Хроніка Революції Гідності.

В Україні немає соціального конфлікту, а інспірований провокаціями опозиції Майдан ламає долі людей. Про це заявив прем'єр Микола Азаров.

Депутати, обрані на перевиборах у п’яти проблемних округах 15 грудня 2013 року, склали присягу у Верховній Раді, незважаючи на блокування президії опозицією.

Міністр юстиції Олена Лукаш вважає, що акції протесту проти дій влади і за євроінтеграцію мають "яскраво виражений насильницький характер". На її думку, все це свідчить про те, що ці акції не можна розглядати як мирні, і правоохоронці повинні діяти відповідно.

Окружний адмінсуд Києва за позовом Київсько міськдержадміністрації заборонив проведення акцій протесту в центрі Києва до 8 березня 2014 року.

2015, четвер

– Двоє українських військових загинули та шестеро дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Згодом в. о. спікера Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що ще двоє українських військовослужбовців загинули під час боїв за аеропорт Донецька.

– "Нами отримана інформація, що артилерія терористів, яка вела вогонь з Макіївки по населених пунктах поблизу Донецького аеропорту (Веселе, Піски), розвернута в інший бік і зараз обстрілює Єнакієве та Донецьк. Серед мирного населення є жертви", – повідомили в прес-центр АТО.

– Більше 600 українських громадян перебувають у полоні бойовиків, повідомив президент Петро Порошенко на зустрічі з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер та делегацією ПАРЄ.

2016, п'ятниця

– Двоє українських військових дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Повне припинення вогню є першорядним критерієм для початку політичного процесу врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Європи та Азії Вікторія Нуланд.

Згодом стало відомо, що поблизу російського Калінінграда почалася закрита зустріч Нуланд із помічником російського президента Владиславом Сурковим, яка тривала 6 годин.

2017, неділя

– Один український військовий загинув та ще троє отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Статус учасника бойових дій мають 278072 учасників АТО. Про це повідомили в Державній службі у справах ветеранів війни й учасників антитерористичної операції.

– В ефірі телеканалу "СТБ" вийшло шоу "Битва екстрасенсів" за участю російського "іхтамнєта", який "служив" в Україні.

Олег Поліщук, для УП