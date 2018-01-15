Горбатюк: Офшорні фірми можуть відсудити конфісковані "гроші Януковича"
Керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані гроші колишнього президента України Віктора Януковича.
Про це він сказав в ефірі програми "Завтра", передає "Радіо Свобода".
"Звичайно, якщо є фірми, які оскаржують і які отримають відмову в цьому, і які можуть бути добросовісними так званими набувачами, дійсно вони можуть звертатися до європейських судів і розраховувати, що європейський суд буде до них дослухатися", – підкреслив прокурор.
Також він наголосив, що Генпрокуратура не може почати розслідування за фактом отримання телеканалом Al Jazeera інформації щодо конфіскованих $1,5 млрд "грошей Януковича".
Горбатюк зазначив, що особисто йому нічого не відомо про те, яким чином рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" було засекречено, скільки людей мали доступ до нього і яким чином відбувся витік інформації закордонним ЗМІ.
Як відомо, раніше Al Jazeera оприлюднила розслідування, за яким нардеп-втікач Олександр Онищенко та бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у "младоолігарха"-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.
Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка, а згодом подав до суду на Al Jazeera на суму 20 мільйонів доларів через оприлюднене розслідування.
Більше про розслідування щодо "грошей Януковича" читайте у матеріалі "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка".