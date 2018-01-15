Пентагон визнає реальність автономної ядерної торпеди РФ – ЗМІ

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Понеділок, 15 січня 2018, 03:56
Defense News

Оприлюднений американськими ЗМІ проект Огляду конфігурації ядерних сил США вказує на реальність російського проекту безпілотного атомного підводного човна із надпотужним ядерним зарядом.

Про це пише видання Defense News.

У новій ядерній стратегії США вказано, що "Росія розробляє щонайменше 2 системи міжконтинентального радіусу дії, гіперзвуковий планер та нову міжконтинентальну автономну ядерну торпеду".

Defense News зазначає, що йдеться про російський проект "Статус-6", який, за інформацією американських спецслужб, вже проходив випробування.

Як відомо, видання The Huffington Post опублікувало проект Огляду конфігурації ядерних сил США 2018 року.

У документі пропонується модернізувати ядерну тріаду, що включає стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети і атомні підводні ракетоносці.

The Huffington Post зазначає, що в доповіді ставка робиться на розробку нової, так званої "ядерної зброї малої потужності" –боєголовок з меншою вибуховою силою.

У проекті в якості зовнішньої загрози, яка зросла, називається Росія, Китай, КНДР і Іран.

У стратегії наголошується, що "Росія погрожує застосуванням більш дрібних ядерних озброєнь, тому США повинні відповідати і утримувати Росію тим же".

Теми: Росія США ядерна зброя
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