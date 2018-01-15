ОБСЄ зафіксувала зникнення мобільного зв'язку в ОРДЛО

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Понеділок, 15 січня 2018, 04:37

Спостерігачі ОБСЄ заявляють про тривожні звернення від місцевих жителів, які залишились на території окупованої Луганщини.

Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднено на сайті ОБСЄ.

"Команда СММ зауважила, що в непідконтрольних урядові районах було припинено надання деяких послуг мобільного зв’язку", - повідомили в організації.

"У підконтрольному "ЛНР" смт Талове (39 км на південний схід від Луганська) власниця крамниці висловила спостерігачам занепокоєння щодо такого припинення надання послуг, заявивши, що жителям селища необхідно викликати таксі або швидку допомогу для перевезення хворих до медичних закладів", - йдеться у звіті.

Як відомо, місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

Теми: Донбас ОРДЛО ОБСЄ
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