У РФ готують санкції проти WADA через недопуск на Ігри-2018 – РосЗМІ

У РФ готують санкції щодо чиновників Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), які, на думку російської влади, були причетними до усунення російської команди від участі в зимових Олімпійських іграх-2018 в Пхенчхані.

Про це заявив голова комісії Ради Федерації щодо захисту державного суверенітету і запобігання втручання у внутрішні справи Андрій Клімов, передає "Новая газета".

За його словами, зараз "іде процес визначення людей", проти яких введуть обмеження.

Повідомляється, що мова може йти "про майже 10 людей", серед яких можуть бути не тільки співробітники WADA.

Газета "Известия" пише – щодо цих людей в Росії можуть бути введені "персональні заходи, зокрема порушені справи, в тому числі кримінальні". Крім того, фігурантам списку буде обмежений в'їзд на територію Росії.

Голова комісії Ради Федерації Андрій Клімов також заявив, що в Раді Федерації вивчають питання про "можливу причетність" спецпрокурора США Роберта Мюллера до вирішення WADA про відсторонення російської збірної від ОІ-2018.

"Рішення про введення санкцій відносно деяких співробітників WADA було ухвалене 12 грудня 2017 року на зборах парламентаріїв, спортсменів і дипломатів", – уточнив Клімов.

Як відомо, 5 грудня виконком МОК після допінгових розслідувань повідомив про можливість допуску до Олімпійських ігор-2018 у південнокорейському Пхенчхані лише "чистих" російських спортсменів під нейтральним олімпійським прапором – у спеціальному статусі Olympic Athlete from Russia.