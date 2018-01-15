Доба в АТО: 6 обстрілів, 2 поранених

За минулу добу, 14 січня, бойовики 6 разів порушили перемир'я – 2 бійців ЗСУ зазнали поранень.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні угрупування продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати із заборонених Мінськими угодами мінометів оборонні укріплення Збройних Сил України", – йдеться у заяві.

На Луганському напрямку ворог з мінометів різних калібрів та озброєння БМП вів вогонь по позиціях сил АТО неподалік Новолуганського.

Обстрілам із гранатометів піддалися опорні пункти наших воїнів у районі населених пунктів Гладосове, Луганське та Троїцьке.

На Донецькому напрямку, за світлої пори доби, противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у передмісті Авдіївки.

Також, неподалік Кам’янки, українських оборонців обстрілював ворожий снайпер.

"Крім того, минулої доби, зафіксовано черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом ППО було збито БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10". З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу", – наголосили в штабі АТО.



