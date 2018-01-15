У центрі Багдада пролунав вибух, є жертви

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Понеділок, 15 січня 2018, 08:28

У центрі Багдада у понеділок вранці терорист-смертник зчинив вибух.

Унаслідок вибуху загинули щонайменше 16 осіб і 65 отримали поранення, повідомляє Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку.

Міністр зазначив, що кількість жертв може зрости.

BBC повідомляє про подвійний вибух.

Пізніше AFP news agency‏ повідомило, що у результаті двох вибухів загинули 26 осіб.

Це вже другий напад в іракській столиці за останній три дні. Суботній вибух на півночі міста згубив щонайменше 5 осіб.

Теми: Ірак тероризм вибух
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