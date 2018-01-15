У центрі Багдада пролунав вибух, є жертви
У центрі Багдада у понеділок вранці терорист-смертник зчинив вибух.
Унаслідок вибуху загинули щонайменше 16 осіб і 65 отримали поранення, повідомляє Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку.
Міністр зазначив, що кількість жертв може зрости.
BREAKING: Suicide attack in central Baghdad kills at least 16, wounds 65 - interior ministry pic.twitter.com/kou8WA7JNV— Reuters World (@ReutersWorld) January 15, 2018
BBC повідомляє про подвійний вибух.
Пізніше AFP news agency повідомило, що у результаті двох вибухів загинули 26 осіб.
#UPDATE A double suicide bombing kills 26 people in Baghdad, the second such attack in the Iraqi capital in three days https://t.co/XIhjdqxHNN pic.twitter.com/LL8FspPCJB— AFP news agency (@AFP) January 15, 2018
Це вже другий напад в іракській столиці за останній три дні. Суботній вибух на півночі міста згубив щонайменше 5 осіб.