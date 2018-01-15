Росія посилила контроль на кордоні через кір

998 переглядів
Понеділок, 15 січня 2018, 09:44

У пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації посилили контроль у зв'язку зі спалахами кору в Україні та європейському регіоні.

Про це повідомляє 15 січня Федеральна служба РФ з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Роспотребнадзор).

Відомство посилається на інформацію Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я про погіршення епідеміологічної ситуації з кору в Європейському регіоні:

"За період січень-жовтень минулого року в країнах Європи захворюваність у 3 рази перевищила рівні 2016 року. Найбільш складна обстановка відмічається в Італії, Румунії, Україні, Німеччині".

Зазначається, що в Україні за 11 місяців 2017 року зареєстрували 3382 випадки захворювань – і найбільш неблагополучна ситуація в Івано-Франківській (1049 випадків), Одеській (931 випадок) і Закарпатській (416 випадків) областях. При цьому в Одеській області зареєстровано 5 летальних випадків, зокрема 3 – серед дітей.

Це пов'язують із недостатньою імунізацією українських дітей.

Роспотребнадзор посилив санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через державний кордон РФ і рекомендує росіянам враховувати цю ситуацію при плануванні поїздок.

Теми: Росія здоров'я
powered by lun.ua
По темі
Суперник Земана на виборах у Чехії очікує спроб РФ вплинути на 2-й тур 15 січня 2018, 09:19
У РФ готують санкції проти WADA через недопуск на Ігри-2018 – РосЗМІ 15 січня 2018, 07:18
В МЗС назвали небезпечні для українців країни 15 січня 2018, 06:52
Усі новини
Головні новини
В українця з ножем намагалися "вибити" 15 біткоїнів
РФ поважає цілісність України без Криму – Лавров
Розенблат поскаржився на Україну в ЄСПЛ
Хроніка 15 січня. Ющенка клонували, а суд заборонив Майдан
Усі новини
Лайфхаки

12 правд, яким не заперечиш: досвід з висоти 63 років

Фотопроект

36 нелегальних фото з Північної Кореї, влада не хоче таке показувати світу

благоустрій

Яким може стати Житній ринок