Політика Чехії щодо України після виборів президента не зміниться – посол

Після президентських виборів політика Чехії щодо України не зміниться, незалежно від їхнього результату.

Про це посол України у Чехії Євген Перебийніс сказав в ефірі програми "Завтра", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "112 Україна".

За його словами, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції.

"Нинішній уряд на чолі з Андреєм Бабішем, який наступного тижня буде змагатися за отримання довіри у парламенті, у принципі, вже декларував свою позицію щодо України, щодо підтримки України", – зауважив посол.

Нагадаємо, 13 січня у Чехії порахували всі голоси на дводенних виборах президента. Жоден із кандидатів не набрав понад 50 відсотків голосів, тож у друге коло виходять нинішній президент Мілош Земан та науковець Іржі Драгош.

Другий тур виборів президента Чехії відбудеться за два тижні.

Нагадаємо, більшість соціологічних опитувань, що були проведені ще перед виборами, прогнозували, що в разі виходу у друге коло Земана і Драгоша саме 68-річний Іржі Драгош, відомий як проєвропейський ліберал, переможе 73-річного Мілоша Земана, відомого своєю євроскептичною і проросійською позицією і особистою прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Соціологи вважають, що кандидатура Драгоша об’єднає більшість супротивників Земана, невдоволених такою позицією чинного президента.

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"Європейська правда"