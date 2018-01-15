Політика Чехії щодо України після виборів президента не зміниться – посол

874 перегляди
Понеділок, 15 січня 2018, 10:19

Після президентських виборів політика Чехії щодо України не зміниться, незалежно від їхнього результату.

Про це посол України у Чехії Євген Перебийніс сказав в ефірі програми "Завтра", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "112 Україна".

За його словами, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції.

"Нинішній уряд на чолі з Андреєм Бабішем, який наступного тижня буде змагатися за отримання довіри у парламенті, у принципі, вже декларував свою позицію щодо України, щодо підтримки України", – зауважив посол.

Нагадаємо, 13 січня у Чехії порахували всі голоси на дводенних виборах президента. Жоден із кандидатів не набрав понад 50 відсотків голосів, тож у друге коло виходять нинішній президент Мілош Земан та науковець Іржі Драгош.

Другий тур виборів президента Чехії відбудеться за два тижні.

Нагадаємо, більшість соціологічних опитувань, що були проведені ще перед виборами, прогнозували, що в разі виходу у друге коло Земана і Драгоша саме 68-річний Іржі Драгош, відомий як проєвропейський ліберал, переможе 73-річного Мілоша Земана, відомого своєю євроскептичною і проросійською позицією і особистою прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Соціологи вважають, що кандидатура Драгоша об’єднає більшість супротивників Земана, невдоволених такою позицією чинного президента.

Читайте також: "Крок до поразки Земана: хто здатен скинути проросійського президента Чехії"

"Європейська правда"

Теми: Чехія міжнародні відносини
powered by lun.ua
По темі
Суперник Земана на виборах у Чехії очікує спроб РФ вплинути на 2-й тур 15 січня 2018, 09:19
Після виборів політика Чехії щодо України не зміниться – посол 15 січня 2018, 00:43
Серед постраждалих у ДТП поблизу Праги, де загинули 3 людини, немає українців 13 січня 2018, 19:19
Усі новини
Головні новини
В українця з ножем намагалися "вибити" 15 біткоїнів
РФ поважає цілісність України без Криму – Лавров
Розенблат поскаржився на Україну в ЄСПЛ
Хроніка 15 січня. Ющенка клонували, а суд заборонив Майдан
Усі новини
Лайфхаки

12 правд, яким не заперечиш: досвід з висоти 63 років

Фотопроект

36 нелегальних фото з Північної Кореї, влада не хоче таке показувати світу

благоустрій

Яким може стати Житній ринок