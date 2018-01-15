Закон про антикорупційний суд: до відбору суддів залучать міжнародних експертів

Президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд передбачає залучення міжнародних експертів до відбору суддів, не порушуючи при цьому Конституції.

Про це на брифінгу 15 січня заявив глава фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що цей законопроект повністю відповідає рекомендації Венеціанської комісії", - сказав він.

Герасимов зазначив, що Венеціанська комісія застерігала Україну в тому, щоб залучення міжнародних експертів не порушувало норми Конституції.

"І ця конструкція якраз в законі знайдена – вона чітко і відповідає Конституції, і дозволяє залучити міжнародних експертів", - заявив глава фракції БПП.

За словами політика, до підготовки ініціативи були залучені представники міжнародних організацій, які мали стосунок до створення НАБУ, експерти, яких на постійній основі залучає ОБСЄ, та інші міжнародні організації.

"Так, дійсно, ми будемо просити міжнародних експертів також долучитися до відбору суддів. Але давайте не забувати, що Україна є суверенною державою і у нас є Конституція України. І в Конституції країни дуже чітко прописано, що суддівський корпус повинен обиратися українською стороною – це переводячи на просту мову", - сказав Герасимов.

Він також додав, що ключове завдання – не дозволити "ворогам цього закону" через Конституційний суд скасувати його.

Як відомо, 17 жовтня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Порошенко закликає депутатів створити робочу групу з напрацювання законопроекту про створення Антикорупційного суду.

19 жовтня Соболєв заявив, що нардепи відкликали свій законопроект про створення в Україні антикорупційного суду, щоб аналогічний документ зміг подати до Верховної Ради президент Петро Порошенко. При цьому він закликав голову держави внести свій законопроект якомога швидше.

Проте Парубій заявив, що новий законопроект про антикорупційний суд можна буде внести в парламент лише після того, як Верховна Рада ухвалить рішення про зняття законопроектів про антикорупційні суди з порядку денного сесії.

Пізніше парламентарі з двох спроб не змогли відкликати законопроект про Антикорупційний суд №6011, внесений групою депутатів.

21 грудня Верховна Рада проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду.

22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді.

Читайте також: Охорона суддів і рада експертів: з'явився закон про Антикорупційний суд,

Антикорупційний суд: яких маніпуляцій чекати від президента,

"Компроміс або смерть. Чи може влада виконати вимоги протестів",

"Ігри довкола Антикорупційного суду: що заховано в законопроекті Порошенка".