Вбивство Ноздровської: стало відомо про зв'язок юристки з людьми Саакашвілі
Юристка Ірина Ноздровська, яку було вбито в останні дні 2017 року, працювала в громадській організації одного з соратників Міхеіла Саакашвілі.
Про це дізнався автор статті на УП "Вбивство Ноздровської. До чого тут люди Саакашвілі, Авакова та шість "причетних".
За його інформацією, Ірина працювала в громадській організації "Рух боротьби з корупцією". Цю організацію називає своєю Іван Лозовий, який є одним з трьох засновників цього руху та соратником Саакашвілі.
Сам колишній президент Грузії навіть казав, що юристка займалась його захистом. Але адвокат Саакашвілі в коментарі "Українській правді" нічого про це розповісти не зміг.
За даними джерела УП, цим, хоч і непрямим, зв’язком Ноздровської з Саакашвілі пояснюється, чому поліція не почала розшук зниклої одразу, а згодом підняла всі можливі сили. 29 грудня в керівництві правоохоронців була версія, що зникнення Ірини – це інсинуація.
"Пам'ятаєте, що у справі Саакашвілі оприлюднювали інформацію, що він обговорював з соратниками можливе своє зникнення для збурення ситуації в країні? Саме цього згодом і перелякалися в коридорах влади. Що жорстке вбивство юристки, яка довгий час боролася з правоохоронною системою у справі загибелі у ДТП своєї сестри, підніме суспільний гнів і призведе до масових протестів", – розповідає співрозмовник "Української правди".
Як відомо, протест дійсно відбувся. 2 січня під главком поліції Київщини зібралися невдоволені. Але продовження вулична акція не отримала.
"Тоді на акції помітили й інших соратників Саакашвілі. Зокрема, вони використовували для своїх виступів відомий музмобіль, який раніше засвітився чи не на всіх маршах та мітингах екс-президента Грузії", - пише автор статті.
Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.
Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.
У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.
За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.
Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.
Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.
Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному оголошено про підозру.
Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.
Сам Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.
Суд арештував його на 60 діб без права внесення застави.
Читайте також матеріал УП "Справа Ноздровської. Хто бажав смерті правозахисниці"