МВФ чекає корекції законопроекту про Антикорупційний суд – ЗМІ

Міжнародний валютний фонд чекає корекції законопроекту про Антикорупційний суд відповідно до зобов'язань України під час підготовки до другого читання.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Минулого тижня, під час мого робочого візиту в США, я провів не одну зустріч із представниками МВФ і уряду США. Одне з питань, яке обговорювали з представниками Фонду, - це створення Антикорупційного суду. МВФ представив кілька пропозицій до відповідного законопроекту й очікує, що вони будуть розглянуті та враховані парламентом у підготовці документа до другого читання", - процитували Олександра Данилюка в прес-службі Мінфіну.

За його словами, МВФ важливе створення ефективного і результативного Антикорупційного суду, який є останнім етапом у формуванні органів протидії корупції.

"Важливо, щоб ми в результаті отримали закон, який дасть старт новому етапу боротьби з корупцією в Україні та запустить ефективний незалежний Антикорупційний суд", - зазначив Данилюк.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами. Про це йдеться у листі голови місії МВФ до України Рона ван Родена.

Представник фонду категорично виключає можливість того, що МВФ погодиться із ухваленням цього закону.

"У нас є серйозні застереження, низка положень законопроекту не сумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечать рекомендаціям Венеціанської комісії", - йдеться серед іншого у листі.

У відповідь, в Адміністрації президента Українській правді повідомили, що законопроект про Антикорупційний суд розроблений у відповідності до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

"Сьогодні проект закону перебуває у Верховній Раді, тому всі дискусії щодо тих чи інших норм мають відбуватися в рамках правового поля в українському парламенті", - зазначили там.