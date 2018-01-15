Справа про корупційні схеми у Запоріжжі: підозрюваного залишили на посаді

Апеляційний суд Харківської області відхилив скаргу прокурора та залишив на посаді заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка, якого підозрюють у кримінальній справі.

Про це повідомила прес-секретар суду Євгенія Бондаренко, передає "Укрінформ".

"Суд розглянув апеляцію прокурора, яку подано на ухвалу слідчого судді Червонозаводського райсуду Харкова від 28 грудня 2017 року щодо відмови у відстороненні від посади заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Суд узяв до уваги клопотання учасників процесу та заслухав пояснення сторін кримінального провадження", - зазначила Бондаренко.

Вона розповіла, що за результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

"Таким чином, ухвала слідчого судді Червонозаводського райсуду Харкова про відмову в задоволенні клопотання прокурора про відсторонення Марченка від посади в межах строку досудового розслідування залишилася без змін", - сказала речниця.

Крім того, апеляційний суд Харківської області залишив незмінним запобіжний захід підозрюваному у кримінальній справі заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову.

"Суд розглянув апеляційну скаргу прокурора, яку подано на ухвалу слідчого судді Червонозаводського райсуду Харкова від 29 грудня 2017 року щодо застосування підозрюваному, заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1 500 000 грн. Суд розглянув клопотання учасників процесу та заслухав пояснення сторін кримінального провадження", - розповіла Бондаренко.

Колегія суддів залишила апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Як відомо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна.

Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від "Самопомочі" Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, "втік через вікно і в тапках по снігу".

Пустоваров звинувачення генпрокурора заперечив.

Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів.

23 грудня Владиславу Марченку та його брату було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

Також вирішувалося питання щодо обрання запобіжного заходу для третього фігуранта кримінального провадження - директора одного з комунальних підприємств Мелітополя. Прокуратура наполягала на домашньому арешті.

27 грудня прокуратура показала корупційні схеми братів Марченків.