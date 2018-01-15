У США видали попередження через спалах кору в Україні

Центр з контролю та запобігання хвороб США поширив повідомлення для мандрівників через спалах кору в Україні.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Посадовці з охорони здоров’я в Україні повідомляють про спалах кору… Центр рекомендує мандрівникам в Україні захистити себе, перевіривши, чи були вони вакциновані від кору. Перед від'їздом із Сполучених Штатів, діти (від 6 до 11 місяців) повинні мати 1 дозу вакцини MMR (кір, паротит та краснуха), а дорослі та діти старше 1 року повинні мати 2 дози вакцини MMR, з інтервалом у, принаймні, 28 днів", - йдеться у повідомленні.

Видане повідомлення належить до першого рівня. Це означає, що необхідно дотримуватися звичайних правил для запобігання захворювання. Другий і третій рівні стосуються більших пересторог або уникнення подорожей до країн із спалахами хвороб.

Як відомо, у Києві станом на 15 січня зареєстровано 87 випадків кору, 66 із них – у дітей. На ранок 15 січня у столиці госпіталізовано 15 людей, із них 10 дорослих і 5 дітей.

У Івано-Франківську через спалах кору школярам продовжили канікули.

Спалах кору триває у Чернівецькій області. Станом на 12.01.2017 там зареєстровано 468 випадків кору, інтенсивний показник на 100 тисяч населення становить 51,61, повідомляє Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ. Серед хворих 372 дітей (79%) та 96 дорослих.

У Запорізькій області 33 співробітників лікарень заразилися кором.

11 січня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що епідемії кору немає.