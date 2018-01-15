В окупованому Донецьку розклеїли наліпки про Стуса

1385 переглядів
Понеділок, 15 січня 2018, 23:08

В окупованому Донецьку невідомі розклеїли наліпки із зображенням частини барельєфа Василю Стусу на одному з корпусів Донецького національного університету. У 2015 році бойовики знищили цей барельєф.

Про це повідомили місцеві жителі, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що наліпки розклеїли у декількох місцях в окупованому Донецьку. Зокрема, на площі Леніна, на пам’ятнику Архістратигу Михаїлу, на проспекті Ілліча, будівлі Філологічного факультету ДонНУ та вулиці Артема.

 
 
 
 
 

Як відомо, у травні 2015 року після окупації міста бойовики демонтували барельєф поету та політв’язню Василю Стусу на корпусі філологічного факультету Донецького національного університету.

З 1940 року Василь Стус (1938-1985 роки) жив у Донецьку. У 1980 році його засудили та відправили на Урал, де він помер у таборі.

У 2016 році Донецький національний університет, який перевели на підконтрольну Україні територію, назвали на честь дисидента.

Теми: Донецьк політв'язні ОРДЛО
powered by lun.ua
По темі
Зустрінь своїх: як в "Борисполі" чекали на звільнених полонених 28 грудня 2017, 14:15
Стало відомо, про що розмовляли Хуг із Захарченком 24 листопада 2017, 18:04
У Луганськ приїхала військова колона з Донецька 21 листопада 2017, 20:05
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
"ФОПів" змусять встановити платіжні термінали
Юристам Приватбанку дозволили знову судитися з Коломойським
Шабуніна викликали на допит через конфлікт з помічником нардепа
Усі новини
Тема дня

Що робити з новорічною ялинкою після свят

Хто насправді ночує на київському вокзалі