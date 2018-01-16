Луценко: У Миколаєві затримано замглави фракції "Опоблоку" в міськраді

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Вівторок, 16 січня 2018, 02:17

У Миколаєві затримано кількох чиновників і заступника керівника фракції "Опозиційний блок" Ігоря Копійку за підозрою у розкраданні бюджетних коштів.

Про це генральний прокурор Юрій Луценко повідомив у facebook.

"Сьогодні ввечері в Миколаєві поліцією та прокурорами затримано на гарячому членів злочинної організації, керівником якої є заступник голови фракції "Опозиційний блок" Миколаївської міської ради Копійка І.М. за участі свого сина Копійки М.І., помічника, двох керівників підконтрольних йому підприємств у сфері ЖКГ", - написав він.

"Ця організація систематично протягом 2016-2017 років здійснювала розкрадання бюджетних коштів. У грудні 2017 року члени ОЗУ, намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті на передачі хабаря у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури, який завчасно повідомив про це своє керівництво", - пояснив генпрокурор.

Загалом, за його словами, на даний час затримано 5 учасників злочинної групи. 

"Хай присниться їм мультик", - написав Луценко, очевидно, натякаючи на лідера миколаївського злочинного угруповання Михайла Титова на прізвисько "Мультик", якого разом з іншими 4 особами було затримано 29 серпня минулого року. Тоді суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави.

Теми: Миколаїв Опозиційний блок хабар Генпрокуратура Луценко
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