ЄС закликає Київ невідкладно ввести в дію реформу аудиторської діяльності

Затримка зі вступом в дію законопроекту № 6016-д "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" гальмує виконання Угоди про асоціацію.

Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні, передає "Європейьска правда"

"Маємо з прикрістю відзначити, що реформа аудиторської діяльності, яка відбувається в Україні із суттєвим запізненням, при впровадженні продовжує зустрічати опір", - наголошується у заяві.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон "Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності" (№6016-д), який приводить українське законодавство у відповідність до стандартів ЄС, 21 грудня минулого року. Однак чинності він досі не набув.

"Впровадження європейських та міжнародних стандартів у сфері аудиту та нагляду за аудиторською професією є частиною зобов’язань України в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - заявили у представництві ЄС.

У заяві підкреслюється, що реформування аудиторської діяльності є критичним для України не тільки в контексті виконання Угоди.

"Насамперед це необхідно для відновлення доброї репутації професії, встановлення довіри до фінансової звітності суб'єктів економічної діяльності і, як наслідок, для сприяння інвестиціям та міжнародній торгівлі", - йдеться у заяві.

"Ми сподіваємося, що проект Закону № 6016-д "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" набуде чинності найближчим часом, і нова регуляторна система для аудиторської діяльності буде впроваджена якнайшвидше", - наголосили у представництві ЄС.