Під Радою спалили прапор Росії, сталася сутичка

Під стінами Верховної Ради, де сьогодні розглядають законопроект про реінтеграцію Донбасу, мітингарі спалили разом з шинами прапор РФ, сталася сутичка між ними та правоохоронцями.

Про це повідомляє у Facebook "Радіо Свобода".

Один з активістів, який назвався Зоряном, колишнім бійцем батальйону "Донбас", розповів журналісту видання, що цю акцію влаштував рух "Визволення", який чергує під парламентом з жовтня 2017 року. Учасники цього руху, за його словами, є ветеранами кількох батальйонів з АТО, які раніше блокували торгівлю з ОРДЛО.

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