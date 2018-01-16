Під Радою спалили прапор Росії, сталася сутичка

1401 перегляд
Вівторок, 16 січня 2018, 11:34

Під стінами Верховної Ради, де сьогодні розглядають законопроект про реінтеграцію Донбасу, мітингарі спалили разом з шинами прапор РФ, сталася сутичка між ними та правоохоронцями.

Про це повідомляє у Facebook "Радіо Свобода".

Один з активістів, який назвався Зоряном, колишнім бійцем батальйону "Донбас", розповів журналісту видання, що цю акцію влаштував рух "Визволення", який чергує під парламентом з жовтня 2017 року. Учасники цього руху, за його словами, є ветеранами кількох батальйонів з АТО, які раніше блокували торгівлю з ОРДЛО.

Доповнюється...

Теми: Верховна Рада надзвичайна подія мітинги
powered by lun.ua
По темі
Під Радою вимагають ухвалити закони щодо боротьби з російською агресією 16 січня 2018, 10:21
До законопроекту щодо реінтеграції Донбасу подали майже 700 поправок 16 січня 2018, 07:26
Парубій пообіцяв прискорити ухвалення закону про Антикорупційний суд 15 січня 2018, 14:33
Усі новини
Головні новини
СММ ОБСЄ готова моніторити ремонт мобільного зв'язку в сірій зоні
Під Радою спалили прапор Росії, сталася сутичка
СБУ і ГПУ знову прийшли з обшуками в "Укргазвидобування"
ЄС закликає Київ невідкладно ввести в дію реформу аудиторської діяльності
Усі новини
Досвід

Що можна купити в даркнеті та як забрати товар

Made in Ukraine

Як колишній безхатченко створив власний бренд сумок