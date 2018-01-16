Кінорежисер Михалков створює загрозу нацбезпеці України – СБУ

12311 переглядів
Вівторок, 16 січня 2018, 12:23

Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, двох російських співаків, кінорежисера Микиту Михалкова і білоруського ведучого.

Про це свідчить наказ міністерства №55 від 15 січня, підписаний міністром Євгеном Нищуком.

"Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Фомін Дмитро Анатолійович, Шепелєв Дмитро Андрійович, Вакуленко Василь Михайлович, Михалков Микита Сергійович", – йдеться в наказі.

Як повідомлялося, Служба  безпеки України заборонила російському співаку Василю Вакуленку, відомому як "Баста", в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

 
Баста - нев'їздний з 2017-го

Російському співакові Міті Фоміну, який у Львові на музичному фестивалі Alfa Jazz Fest назвав анексований Крим "російською територією", СБУ також закрила в'їзд в Україну на 3 роки.

 
Фомін забув, чий Крим
 
Колишній чоловік Жанни Фріске, ведучий Шепелєв - у базі "Миротворця"

Як відомо, 31 серпня 2015 року СБУ заборонила в'їзд в Україну 16 громадянам Російської Федерації - журналістам та діячам культури, серед яких Нікіта Міхалков.

Українська правда
Теми: СБУ санкції Росія
powered by lun.ua
По темі
В СБУ розповіли, де осів Плотницький   15 січня 2018, 15:25
Три роки теракту під Волновахою: справ у суді ще немає 15 січня 2018, 11:45
СБУ затримала хакерів, які встановлювали на телефони програми стеження 15 січня 2018, 10:19
Усі новини
Головні новини
Замах на Осмаєва: слідство хоче від РФ ім'я "чеченського кілера"
Світовий банк теж висунув вимоги щодо Антикорупційного суду
Уряду в середу запропонують звільнити Насірова
В СБУ Саакашвілі дві години вмовляли надати зразки голосу
Усі новини

Як я став моржем і полюбив крижану воду

психологія

7 способів, які допоможуть вам стати стійкішими психологічно