Кінорежисер Михалков створює загрозу нацбезпеці України – СБУ

Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, двох російських співаків, кінорежисера Микиту Михалкова і білоруського ведучого.



Про це свідчить наказ міністерства №55 від 15 січня, підписаний міністром Євгеном Нищуком.

"Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Фомін Дмитро Анатолійович, Шепелєв Дмитро Андрійович, Вакуленко Василь Михайлович, Михалков Микита Сергійович", – йдеться в наказі.

Як повідомлялося, Служба безпеки України заборонила російському співаку Василю Вакуленку, відомому як "Баста", в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

Баста - нев'їздний з 2017-го

Російському співакові Міті Фоміну, який у Львові на музичному фестивалі Alfa Jazz Fest назвав анексований Крим "російською територією", СБУ також закрила в'їзд в Україну на 3 роки.

Фомін забув, чий Крим

Колишній чоловік Жанни Фріске, ведучий Шепелєв - у базі "Миротворця"

Як відомо, 31 серпня 2015 року СБУ заборонила в'їзд в Україну 16 громадянам Російської Федерації - журналістам та діячам культури, серед яких Нікіта Міхалков.