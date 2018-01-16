Київського суддю покарали за арешти активістів Майдану

Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського райсуду Києва Олександра Дзюбу через те, що він виносив рішення про арешт активістів Євромайдану наприкінці 2013 – початку 2014 років.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

За її даними, ще в липні 2017 року друга дисциплінарна палата Ради правосуддя внесла стосовно судді подання про його звільнення.

Причина – "постановлення суддею ухвал про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту" під час Революції гідності.

Дзюба оскаржив рішення дисциплінарної палати у ВРП, але рада цю скаргу відхилила.

"З огляду на зазначене Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Дзюбу Олександра Анатолійовича з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 14 грудня Вища рада правосуддя звільнила з посади судді Вишгородського райсуду Київської області Людмилу Войнаренко, яка позбавила водійських посвідчень 3 активістів "Автомайдану".