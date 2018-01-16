Уряду в середу запропонують звільнити Насірова

Міністр фінансів Олександр Данилюк обіцяє у середу, 17 січня, на засіданні Кабінету міністрів порушити питання звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це він написав у Facebook.

"Мінфін вже давно звернувся до Кабміну щодо звільнення Романа Насірова, але відповідного рішення не було. Тому цієї середи буду підіймати це питання на засіданні Уряду. Ми, як Уряд, що відповідає перед українським народом, маємо бути прикладом та строго дотримуватися законодавства. Сподіваюся на підтримку колег", - каже посадовець.

Міністр висловив обурення тим фактом, що "людина, яка вже стала символом корупції" залишається головою ДФС вже майже рік з моменту відсторонення.

"Тим часом ДФС залишається без постійного керівника, який міг би взяти на себе повну відповідальність та провести повноцінну інституційну реформу служби", - пише Данилюк.

Як відомо, Насірова підозрюють в тому, що протягом 2015 - 2016 років він, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

7 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву у справі Насірова до 19 січня.