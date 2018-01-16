Луценку передали матеріали про розкрадання мільярдів у Приватбанку

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Вівторок, 16 січня 2018, 15:41

Національний банк України передав результати forensic-аудиту Приватбанку компанією Kroll генеральному прокурору України та іншим зацікавленим особам.

Про це повідомила заступник голови центробанку Катерина Рожкова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Результати forensic audit представлені генеральному прокурору, міжнародним партнерам і організаціям, послам, іншим колегам з державних структур, аналітичним та експертним колам. Ми впевнені, що результати розслідування допоможуть довести до кінця кейс Приватбанку, як перший в нашій країні кейс фінансового розслідування і повернення державою витрачених коштів", - сказала Рожкова.

Як відомо, детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку, заявили, що збитки, завдані Приватбанку внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів Геннадія Боголюбова і Ігоря Коломойського, сягають 5,5 мільярда доларів.  

Теми: Приват Коломойський Боголюбов
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