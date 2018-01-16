Замах на Осмаєва: слідство хоче від РФ ім'я "чеченського кілера"

Підозрюваний у першому замаху на учасників АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву - Артур Денисултанов – не визнає своєї провини.

Про це "Українській правді" розповів його адвокат Олексій Дрюк, коментуючи слова народного депутата Антона Геращенка, що Денисултанов не дає жодних показів.

"Він відмовляється надавати покази, які вигідні українській стороні, стороні обвинувачення. А так то він не проти їх давати, але його ніхто не хоче слухати", – заявляє адвокат.

На запитання, чи співпрацює Денисултанов зі слідством, Дрюк відповів заперечно:

"Наша позиція така: немає чого з ними співпрацювати, вони вже на нього повісили ярлик "чеченського кілера".

При цьому адвокат заперечує, що його підзахисний взагалі стріляв у чоловіка Окуєвої, однак визнає, що Денисултанов перебував у машині подружжя.

"Він нікого не збирався вбивати. Жодного умислу він не мав. Ні в кого не стріляв і не влучав", - сказав Дрюк попри звинувачення прокуратури у замаху на Осмаєва.

На уточнення, на якій стадії зараз знаходиться слідство, Дрюк зазначив:

"Слідство наразі зупинено, поки органи досудового розслідування з'ясовують, хто він насправді такий. У них якісь докази не зібрані, і вони то зупиняють, то поновлюють. Відновлюють виключно для того, щоб продовжити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

За словами адвоката, прокуратура направила офіційний запит до Російської Федерації, щоб з'ясувати справжнє прізвище Денисултанова (у матеріалах справи він фігурує як Олександр Дакар, його також знають за прізвиськами: "Дінго" і "кілер Кадирова" – ред.).

Дрюк однак висловив сумнів, що російська сторона надішле офіційну відповідь:

"Я думаю, навряд чи вони (прокуратура -ред.) щось отримають".

На запитання, чи можна спрогнозувати, коли справа надійде до суду, адвокат сказав:

"Прокурор може її хоч завтра відправляти, але я не знаю, яким чином вони будуть доводити провину мого підзахисного".

Як відомо, перший напад на добровольців Аміну Окуєву і Адама Осмаєва стався 1 червня 2017 року у Києві на Подолі. За версією слідства, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєва та нападника тоді відправили до лікарні.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго".

Нападнику на добровольців було оголошено підозру.

На попередньому засіданні суду обвинувачений заявив, що Осмаєву дійсно загрожує небезпека але не з боку російських спецслужб. За словами Денисултанова, Осмаєв і Окуєва причетні до розкрадання грошей, які направляли представники чеченської діаспори на підтримку етнічного батальйону.

Другий напад на подружжя добровольців було скоєно ввечері 30 жовтня 2017 року: біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів їхній автомобіль, Аміна Окуєва загинула.