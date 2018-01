У США спрогнозували, якою була б війна з РФ

Американська аналітична компанія спрогнозувала, як росіяни воювали б із рівним за силою супротивником.

Про це з посиланням на публікацію аналітичної компанії RAND пише Голос Америки.

Експерти зазначають, що ніщо не вказує на бажання Росії розв'язати конфлікт із майже рівним, або рівним їй за силою військовим супротивником, а лідери Росії розуміють несприятливі обставини, із якими їх країна зіткнулася б у випадку тривалого конфлікту із суперником подібним до Північноатлатичного альянсу.

