МЗС України спитало в РФ про долю бійця АТО Негоди

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Вівторок, 2 січня 2018, 13:14

Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС РФ з вимогою підтвердити факт і роз'яснити обставини затримання учасника АТО Олега Негоди в Москві.

Про це офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з клопотанням повідомити, чи затримано цього громадянина", – сказав він.

"У разі підтвердження факту затримання ми вимагаємо повідомити, на якій підставі і за яких обставин його затримано, місце утримання, а також невідкладно вирішити консулу відвідати затриманого українця", – додав Кирилич.

Раніше ЗМІ повідомили про затримання в Москві учасника АТО киянина Олега Негоди, який наприкінці 2017 роки виїхав до Саратова (РФ) до сестри.

Теми: МЗС Росія АТО політв'язні
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