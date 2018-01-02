Поліція пообіцяла родичам Ноздровської охорону

У поліції сказали, що нададуть охорону доньці та батькам убитої Ірини Ноздровської.

Про це домовилися активісти з керівником управління поліції Київщини Дмитром Ценовим, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні нам пообіцяли, що зараз їм (доньці та батькам Ноздровської - ред.) буде виділена державна охорона. Це дійсно важливо", - заявила активістка Лідія Гончаренко.

Друге, до чого домовилися, за її словами, створити групу в кількості 10 осіб за участю фахівців - юристів, адвокатів, які будуть контролювати процес і виступати арбітрами в цій ситуації.

"Щоб кожного дня був звіт, і справа була розкрита і незаангажована", - заявила активістка.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Активісти дізналися від поліції, що основною версією у справі вбивства юристки Ірини Ноздровської є можлива причетність до злочину родичів Дмитра Россошанського.