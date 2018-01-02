Бойовики обстрілювали сили АТО з мінометів і гранатометів

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Вівторок, 2 січня 2018, 18:54

Російсько-окупаційні війська порушували перемир’я на Донецькому напрямку, застосовуючи, окрім піхотного озброєння, міномети. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 2 січня 2018 року.

Зазначається, що впродовж дня бойовики здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО.

"На Донецькому напрямку противник вів вогонь по позиціях Збройних Сил України з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї біля Верхньоторецького", - йдеться у повідомленні.

У передмісті Авдіївки бойовики обстріляли наші оборонні укріплення з великокаліберних кулеметів.

Українські воїни не відкривали вогонь у відповідь. На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень перемир’я.

Теми: АТО Донбас Росія війна
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