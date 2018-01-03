США: КНДР готує нові ядерні випробування

Північна Корея може найближчим часом провести нові ракетні випробування.

Про це у вівторок, 2 січня, заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, передає телеканал CBS.

"Ми чуємо повідомлення про те, що КНДР може готувати чергове ракетне випробування. Сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо це так, ми повинні вжити ще більше заходів щодо північнокорейського режиму", - наголосила Гейлі.

Як відомо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що США ніколи не зможуть розпочати війну проти КНДР після того, як Пхеньян завершив формування своїх ядерних сил.

Як повідомлялось, Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.