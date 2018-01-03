Марчук сказав, коли може закінчитися війна на Донбасі

Представник України в тристоронньої контактній групі в Мінську Євген Марчук вважає, що загрози великої війни на Донбасі немає, і вона може закінчиться раніше, ніж через 25 років.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, коментуючи надання США Україні летальної зброї, передає Ліга.

"На мій погляд, ніякої загрози великої війни немає. Зрозуміло, що Росія використовувала, і буде використовувати будь-який спосіб (маніпуляції, - ред.)", - зазначив Марчук.

За його словами, гібридна війна на Донбасі закінчиться раніше, ніж протягом 25 років, маючи на увазі конфлікт в Нагірному Карабасі.

"Я думаю, що може бути ситуація врегульована на Донбасі і значно раніше. Не просто дуже. Так, світова практика знає, Нагорний Карабах (25 років, - ред.), Північна Ірландія за 20 років, Колумбія за 50 років, Палестина ... Але там інші складові. Трохи в Північній Ірланліі (конфлікт, - ред.) схожий на наш. Але в тому конфлікті немає ядерного гравця, який є іноземною державою", - сказав Марчук.

Марчук припустив, що ситуація може розвиватися і в невигідному світлі для України.

"Тому, що Росія випередила захід, не кажучи вже про Україну, розірвавши кілька великих важливих світових угод, які забезпечували баланс і стабільність. Вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі, наплювала на Будапештський меморандум", - пояснив він.