НАЗК оголосило подачу декларацій. І для громадських "контролерів"

З 1 січня 2018 року для державних чиновників розпочалося подання електронних декларацій за 2017 рік, який триватиме до 1 квітня.

Про це повідомляє НАЗК.

Декларації мають подати державні службовці – президент, керівництво АП, члени Кабміну, народні депутати і депутати місцевих рад, селищні і міські голови, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

Крім того, декларації мають подати військові посадові особи, судді всіх судів, члени ВККС і ВРП, керівники підрозділів НАБУ, Податкової, ДБУ, СБУ і прокуратури.

З цього року декларації також мають подати посадові особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку;

Крім того, вперше декларації мають заповнити представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань.

НАЗК також приводить рекомендації щодо роботи з реєстром, роз’яснення щодо заповнення форми е-декларації та відповіді на найчастіші запитання.

НАЗК також підготувало відео-курс з роз'ясненнями щодо заповнення е-декларацій.