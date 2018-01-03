Апеляцію по Саакашвілі перенесли, бо не прийшли нардепи

Судове засідання в Апеляційному суді за скаргою ГПУ щодо запобіжного заходу Міхеїлу Саакашвілі перенесено на 11 січня.

Таке рішення оголосив суддя-доповідач Олег Присяжнюк.

Засідання перенесено на 13:10 11 січня, оскільки до суду з'явився лише один депутат з тих, хто подав заяви про взяття Саакашвілі на поруки ще під час засідання суду першої інстанції.

В апеляційний суд з'явився лише депутат Дерев'янко, в дорозі був ще один нардеп – Купрій.

Депутати Ігор Луценко, Олена Шкрум, Юлія Тимошенко, Добродомов і екс-міністр оборони Анатолій Гриценко не прийшли.

Суддя зазначив, що за процесуальним кодексом, всі заявники мають бути присутніми на засіданні, оскільки суддя має спитати їхню позицію, а також повідомити про їхню відповідальність.

Як відомо, раніше суддя печерського суду Лариса Цокол відмовилась арештовувати Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та низка народних депутатів пропонували взяти Саакашвілі на поруки.