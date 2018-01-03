У Харкові нагородили співробітниць "Укрпошти" за допомогу у звільненні заручників

Наказами Міністерства внутрішніх справ нагороджено подарунками чотирьох громадян за сміливість і рішучість, яку вони виявили під час звільнення заручників, захоплених 30 грудня у відділенні "Укрпошти" у Харкові.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що жіночі годинники отримали оператори відділення "Укрпошти" Ганна Коропець та Олена Лук’яненко, начальник цього відділення – Вікторія Мущир, а також чоловічий годинник отримав приватний підприємець Олексій Маврін.

Окрім того, "за зразкове виконання службових обов’язків та відданість Присязі" наказами МВС нагрудні знаки "За відвагу в службі" отримали поліцейські, які брали участь у спецоперації зі звільнення заручників.

"Хочу сказати дуже теплі слова небайдужим офіцерам та громадянам в місті Харкові, які працювали чітко та злагоджено. На щастя, силовий захват був непотрібний. До такої безкровної реалізації призвела робота переговірників, психологів, а також повна взаємодія та комунікація між працівниками оперативного підрозділу та самими заручниками", - сказав голова Нацполіції Сергій Князєв

Він подякував і громадянам, і співробітниками поліції,які допомогли знешкодити зловмисника без жертв.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні "Укрпошти" перебувають люди, поліція уточнювала інформацію про них.

За даними Нацполіції, невідомий заявив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати.

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Олег Бех заявляв, що за неперевіреною інформацією у заручниках перебувають 11 осіб, серед яких 2 дітей.

На місце інциденту прибув КОРД, поліція розширила оперативний периметр навколо будівлі, людей, які зібралися поруч, відтіснили. Ближче до будівлі під'їхали дві машини пожежної служби та 6 машин "швидких". Кафе та невеликі магазині, які розташовані поруч з "Укрпоштою", було закрито.

Звільнити вдалося 5 громадян: двох дітей 11 і 13 років, а також трьох жінок. Територію навколо будівлю очеплено, вона контролюється снайперською групою спецпризначенців.

Звільнений підліток Андрій Ремига розповів подробиці перебування у заручниках.

За фактом подій у Харкові відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує від 7 до 15 років.

Пізніше в той же день були звільнені всі заручники, а зловмисник затриманий.