СБУ підтвердила затримання в РФ учасника АТО

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Середа, 3 січня 2018, 17:23

У Москві незаконно затриманий громадянин України, учасник антитерористичної операції Олег Негода, який їхав в Росію до своїх родичів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Російські спецслужби вчинили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши у Москві громадянина України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду", - сказано у повідомленні.

В СБУ зазначили, що ФСБ РФ "полює" на українців на російській території і поїздки до країни-агресора є вкрай небезпечними.

У відомстві додали, що російські спецслужби намагаються втягувати українських громадян у протиправну діяльність, штучно створюючи компрометуючі ситуації, а також використовують родинні зв`язки, щоб виманити українців, насамперед учасників АТО, на свою територію для організації таких провокацій.

Раніше ЗМІ повідомили про затримання в Москві учасника АТО киянина Олега Негоди, який наприкінці 2017 роки виїхав до Саратова (РФ) до сестри.

Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС РФ з вимогою підтвердити факт і роз'яснити обставини затримання учасника АТО Олега Негоди в Москві.

Українська правда
Теми: Україна Росія АТО СБУ
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