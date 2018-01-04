Вдома у Клінтонів у США спалахнула пожежа

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Четвер, 4 січня 2018, 00:11

Пожежа виникла в будинку Білла та Хілларі Клінтон неподалік від Нью-Йорку.

Про це повідомляє влада штату Нью-Йорк, передає The Associated Press.

Зазначається, що вогонь вдалося швидко загасити. Чи хтось постраждав, наразі невідомо.

За словами представника поліцейського департаменту міста Нью Касл Артура Мендози, дзвінок про надзвичайну подію поступів приблизно о 14:50 середи за місцевим часом. Вже о 15:15 займання вдалося ліквідувати, але пожежники досі лишаються на місті події.

Наразі немає інформації про причину пожежі або про те, чи перебував хтось вдома, коли вона почалась.

Будинок Клінтонів знаходиться в районі Чаппаку міста Нью Касл округу Вестчестер, у годині їзди на північ від Нью-Йорка.

Подружжя придбало це житло у 1999 році.

Теми: США надзвичайна подія
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