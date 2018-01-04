Авіабазу РФ в Сирії обстріляли мінометами, знищено 7 літаків

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Четвер, 4 січня 2018, 00:27

Російська авіабаза Хмеймім (сирійська провінція Латакія) зазнала мінометного обстрілу, внаслідок чого були знищені, як мінімум, чотири фронтові бомбардувальники Су-24, два багатоцільові винищувачі Су-35С і один військово-транспортний літак Ан-72.

Про це пише "Комерсант", посилаючись на дипломатичні джерела.

За даними видання, бойовики "одного з терористичних угруповань" обстріляли російський військовий об'єкт в Сирії, внаслідок чого були фактично знищені чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а також склад боєприпасів, що здетонував після потрапляння мінометного снаряда.

Всього, за неофіційними даними, могли постраждати більше десяти військовослужбовців.

У Міноборони РФ інцидент поки ніяк не коментували: військові лише офіційно підтвердили загибель двох льотчиків, що пілотували в той день російський вертоліт Мі-24.

За версією Міноборони РФ, ніякого вогневого впливу на вертоліт не було - підвела сама техніка.

Цей інціедент вже називають одним з найсерйозніших за весь час проведення російської операції в Сирії.

"По-перше, всі втрати - як бойові, так і не бойові, носили під час кампанії одиничний характер, масового ураження російської техніки не фіксувалося. По-друге, до 31 грудня російські системи ППО не допустили жодного факту порушення зон безпеки баз в Тартусі і Хмеймімі. Однак в той день системи ППО не допомогли", - пише видання.

Теми: Сирія Росія
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