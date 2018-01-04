Німеччина не вірить, що американська зброя вирішить конфлікт на Донбасі

Німеччина скептично ставиться до того, що зброя, надана США Україні, допоможе вирішити ситуацію на Донбасі.

Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним у середу в Києві.

"Якщо чогось там і багато, в тому регіоні, то це зброї. У Німеччині досить скептично ставляться до того, що постачання зброї можуть допомогти розв'язати конфлікт", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

"Але ми все-таки дещо віддалені від цього конфлікту й перебуваємо, як країна, в безпеці, а Україна з точки зору оборони розглядає це інакше", - додав Габріель.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Раніше повідомлялося, що Держдеп схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.