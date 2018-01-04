Суд у "справі Плотницького" знову не відбувся, тепер через хворобу судді

У Дніпрі не змогли розглянути через хворобу судді справу проти ватажків угруповання "ЛНР" – Ігоря Плотницького, а також Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева – за збитий військовий літак Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту.

Про це пише Радіо Свобода.

Засідання Красногвардійського райсуду міста, до якого повернули справу з апеляційного суду, було призначене на 3 січня.

Як повідомила громадська активістка, яка стежить за процесом, Наталія Балахніна, головуючий суддя пішов на лікарняний саме в день, коли мало відбутися засідання в цій справі. Адвокатів та потерпілих не попередили.

"Помічника судді на місці немає. Інші співробітники надали інформацію, що через хворобу судді засідання не відбудеться", – зазначила Балахніна.

Дату, на яку перенесено засідання, поки не повідомляють.

Раніше у грудні Апеляційний суд Дніпропетровської області справу проти ватажків угруповання "ЛНР" повернув до Красногвардійського райсуду Дніпра, який до цього не зміг розпочати розгляд через самовідвід судді.

У вересні у Дніпрі в Бабушкінському районному суді Дніпра не відбувся судовий розгляд "справи Плотницького" через самовідвід колегії суддів.

Справу мала розглядати колегія із трьох суддів, однак усі вони заявили про самовідвід, посилаючись на упередженість та необ’єктивність при розподілі цієї судової справи.

Схожа ситуація в цьому суді була і 20 липня. Тоді двоє суддів заявили про самовідвід.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76.

Як відомо, 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.