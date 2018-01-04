Німеччина сподівається, що Рада відмовиться від спроб обмежити незалежність НАБУ
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає, що український парламент не повернеться до розгляду законопроекту, який може обмежити незалежність антикорупційних органів в Україні.
Про це він заявив в ході спільної прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним в Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Робота незалежних антикорупційних установ часто незручна і викликає в певній мірі конфлікти, але ми вважаємо, що ця робота дуже важлива і дуже добре, що був відкликаний проект закону, який міг би обмежити діяльність антикорупційних установ. Ми вважаємо, що так воно і буде, що розгляд цього закону не відновиться ", - сказав Габріель.
Глава німецького зовнішньополітичного відомства наголосив на важливості зростання довіри міжнародних інвесторів до ситуації в Україні.
"Ця довіра виникає якраз завдяки внутрішнім умовам життя в Україні, перш за все тривалої і постійної боротьби з корупцією", - додав він.
Як повідомлялося, проект Закону України № 7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю" Верховна Рада планувала розглянути 7 грудня.
У разі прийняття цього документа, антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави, що означало б згортання в Україні антикорупційної реформи.
Законопроект був внесений до Ради 6 грудня главами фракцій БПП і Народний фронт Артуром Герасимовим і Максимом Бурбаком.