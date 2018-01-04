Клімкін: Російські вибори в Криму ставлять під сумнів їх легітимність

Проведення виборів президента Росії 2018 року в анексованому Криму робить їх "сумнівними з точки зору їх легітимності".

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив під час зустрічі з керівником МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем.

"Росія перенесла дату своїх виборів на річницю нелегального референдуму, що відбувся на території Криму. Це був свідомий крок. Спроба організувати ці вибори на території окупованого Криму робить їх вельми сумнівними з точки зору їх легітимності", - сказав він.

.@PavloKlimkin: #Росія перенесла дату своїх виборів на річницю нелегального референдуму, який відбувся на території #Крим'у - це був свідомий крок. Спроба організувати ці вибори на території окупованого Криму робить їх дуже сумнівними з точки зору їх легітимності. pic.twitter.com/CgNxGNRcFR — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 3, 2018

Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

6 грудня президент РФ Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента вчетверте, він піде на вибори як самовисуванець.