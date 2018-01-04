Доба в АТО: Бойовики активізували аеророзвідку, увечері зафіксовано тишу

У другій половині минулої доби в зоні АТО вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Натомість бойовики активізували повітряну розвідку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У першій половині дня, російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на Донецькому напрямку.

Зокрема, з мінометів калібру 82-мм бойовики вели вогонь по оборонних укріпленнях ЗСУ довкола Мар’їнки і шахти Бутівка.

Гранатомети різних видів та легке піхотне озброєння загарбники застосували біля Авдіївки та Водяного, а зі стрілецької зброї провокували оборонців Широкиного.

Українські воїни жодного разу не піддалися на провокації агресора і вогонь у відповідь не відкривали.

Водночас, впродовж минулої доби ворог активізував повітряну розвідку. Безпілотні літальні апарати противника, які заборонені до застосування Мінськими домовленостями, були зафіксовані у районі Світлодарської дуги та на Приазов’ї.

У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.