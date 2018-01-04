Адвокат Ноздровської ініціював власне розслідування. Є результати

Адвокат вбитої Ірини Ноздровьскої Віталій Мацелюх заявляє, що ініціював з колегами власне розслідування.

Про це він сказав в коментарі Deutsche Welle.

Він не поспішає підтверджувати версію активістів про те, що до вбивства Ноздровської причетні близькі люди Дмитра Россошанського, який у 2015 році збив сестру Ноздровської – Світалану, і відповідальності якого саме і добивалася Ірина.

За словами Мацелюха, він та його колеги ініціювали власне розслідування із залученням приватних детективів, і його попередні висновки дозволяють припустити, що винними у вбивстві Ноздровської можуть бути не родичі Россошанського.

"Попри те, що їхню поведінку під час розгляду справи щодо ДТП, в якому загинула Світлана (Ноздровська, - ред.), інакше як нелюдською назвати не можна, може виявитися, що вони не причетні до вбивства", - зазначив адвокат, додавши, що поки що не може прокоментувати цю ситуацію докладніше.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Пізніше активісти повідомили, що тіло Ноздровської знайшли в річці, навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський районний суд.

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Водночас у Вишгородському суді заявили, що суддя Сергій Купрієнко, який є дядьком Россошанського, з травня 2017 року звільнений Вищою радою правосуддя у зв’язку з поданням заяви про відставку.