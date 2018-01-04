Лутковська розповіла, як мер Торецька відмовився від передачі бойовикам

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що мер Торецька Донецької області Володимир Слєпцов і ще 6 осіб в останній момент відмовилися від передачі ОРДО у рамках обміну полоненими 27 грудня 2017 року.

Про це Лутковська повідомила в ефірі каналу "112 Україна".

"Так сталося з ним (Слєпцовим) і ще з 6 особами, які вже приїхали на непідконтрольну уряду територію й уже там чітко сказали: Ми не хочемо тут залишатися, а хочемо повернутися на підконтрольну Україні територію ", - сказала омбудсмен.

Вона додала, що знає Слєпцова особисто і знає про його стан здоров'я, тому відправила його назад в першу чергу в автобусі із представниками ЗМІ.

Слєпцов

"А решту 6 потім перевезли, бо жодна людина без її волі не може бути залишена на непідконтрольній території", - додала вона.

Вона повідомила, що за тиждень до обміну було 20 осіб які вагалися, яке рішення їм приймати.

"І я не впевнена, що 7 входили до цієї двадцятки, це могли бути інші люди. Людина приїхала, отримала рішення суду або указ про помилування і вирішила залишатись", - пояснила вона.

За словами Лутковської, представники ОРДО не перешкоджали тому, що ці люди вирішили не залишатися.

Крім того, Лутковська зазначила, що чекала у Горлівці до кінця обміну, і вивозила з собою останнього 74-ого заручника, "якого спочатку загубили і не привезли".