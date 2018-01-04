Кредитор подав до суду на Дейдея з вимогою повернути борг

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Четвер, 4 січня 2018, 15:48

Ігор Лінчевський, позичальник і ключовий свідок у справі про незаконне збагачення нардепа Євгена Дейдея, подав позов до суду з вимогою до депутата повернути заборгованість.

Про це йдеться на сайті Печерського райсуду Києва.

Позов поданий 23 жовтня 2017 року, однак провадження поки не відкрито.

 

Як відомо, Дейдея звинувачують в тому, що він спробував приховати покупку квартири і двох авто за незрозуміло де взяті гроші. Для цього він оформив на дружину Інгу Дейд "кредит" у Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерський.

За інформацією ресурсу 368.media Лінчевський народився в Росії, громадянин України і живе у Дніпрі. Працював заступником директора ТОВ "ІН-ВЕСТА" і комерційним директором ТОВ "Дельта Бат". Член політичної партії "Народний фронт", до якої також входить Дейдей.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна Рада суд кримінал Народний фронт
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