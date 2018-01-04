Захист оскаржив арешт "харківського терориста"
До апеляційного суду Харківської області надійшла скарга на запобіжний захід Володимиру Безуху, арештованому за захоплення заручників у відділенні "Укрпошти" 30 грудня в Харкові.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокуратуру Харківської області.
"До суду надійшла апеляційна скарга в інтересах підозрюваного. Її вже призначили до розгляду - на 11 січня", - повідомили в прес-службі прокуратури.
Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти" з людьми.
Нападник заявив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати.
Звільнити вдалося 5 громадян: двох дітей 11 і 13 років, а також трьох жінок.
За фактом подій у Харкові відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує від 7 до 15 років. Пізніше в той же день були звільнені всі заручники, а зловмисник затриманий.
31 грудня Київський районний суд Харкова обрав Безуху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення застави.