Фіскальна служба пояснила, що шукали у "Київстарі"

Обшук в офісі оператора "Київстар" 4 січня стосувався провадження щодо несплати ним близько 2,4 мільярда гривень податків.

Про це повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталя Ннпряхіна у Facebook

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС провели його "з метою відшукання та вилучення документів, що мають об’єктивне значення у кримінальному провадженні".

"Проведено обшук на виконання ухвали слідчого судді від 3 січня 2018 року, постановленої за результатами розгляду відповідного клопотання слідчого, погодженого процесуальним керівником – прокурором Генеральної прокуратури України", – зазначила Непряхіна.

"Під час проведення обшуку у відповідності зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу застосовувався відеозапис" – наголосила вона.

Раніше президент "Київстару" Петро Чернишов повідомив, що у четвер зранку в офіс компанії в Києві прийшли з обшуком "близько трьох десятків податкових поліцейських".

Обшук не вплинув на роботу мобільного оператора.

