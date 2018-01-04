Поліція допитує доньку убитої Ноздровської – ЗМІ

Донька Ірини Ноздровської Анастасія дає свідчення у будівлі вишгородської поліції.

Про це повідомила з Вишгорода кореспондент каналу "Прямий" Оксана Думська.

Журналіст також зазначила, що речник управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович повідомив: за даними експертизи, на тілі загиблої Ірини Ноздровської знайшли близько 10-ти ножових колотих поранень в області шиї.

Правоохоронні органи закликають людей, які 29 грудня 2017 року бачили щось, що може допомогти слідчим, повідомляти про це.

Тим часом, у Вишгороді триває засідання спеціального координаційного штабу у справі Ноздровської.

Як відомо, 1 січня у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої поліція почала 30 грудня.

2 січня близько 250 блогерів, журналістів, громадських активістів і просто небайдужих людей зібралися під будівлею Головного управління Нацполіції Київської області, вимагаючи знайти вбивць Ноздровської.

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За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Втім, на прохання родичів тіло жінки скерували на додаткову комплексну експертизу. Похорон перенесли.



Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Активісти заявляли, що тіло Ноздровської знайшли в річці, навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський райсуд.

Анастасії Ноздровській призначили державну охорону.