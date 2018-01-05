Справа екс-чиновника продовольчо-зернової корпорації пішла до суду

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П'ятниця, 5 січня 2018, 00:07

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 4 січня скерували до суду звинувачувальний акт щодо екс-посадовця "Державної продовольчо-зернової корпорації України".

Його підозрюють в умисних службових корупційних злочинах шляхом зловживання службовим становищем та прийняття обіцянки неправомірної вигоди (ч.2 ст.364 та ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України), уточнюють НАБУ й САП.

За даними слідства, екс-посадовець ПАТ "ДПЗКУ" впродовж липня-жовтня 2014 року організував підготовку та укладення зовнішньоекономічних контрактів про продаж сільськогосподарської продукції іноземним суб’єктам господарювання.

За це він планував отримати неправомірну вигоду в розмірі понад 660 тисяч доларів.

Через укладені контракти державній компанії завдано збитків на суму понад 1,6 млрд гривень у вигляді неоплати проданої корпорацією сільськогосподарської продукції у розмірі понад 1,55 млрд грн та внаслідок заниження ціни товару за контрактами на суму понад 45 млн грн.

У разі визнання винуватості у суді, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років із конфіскацією майна.

Теми: НАБУ Антикорупційна прокуратура хабар
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